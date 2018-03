Carlo Guerra, uno de los hijos de Rogelio Guerra , quien falleció el último miércoles , reveló que su familia decidió que no se le practicaran maniobras de reanimación al actor cuando sufrió el paro respiratorio que le causó la muerte.

“No lo reanimamos, tomamos la decisión como familia de no hacerlo porque ya no era vida para él, y en cuanto empezara a fallar el cuerpo ya habíamos platicado de dejarlo ir, de dejarlo ser libre ya… No había por qué regresarlo a la prisión en la que estaba viviendo”, manifestó.

En tanto, Maribel Robles, viuda del reconocido artista mexicano corroboró esta información e indicó que que no se le había tratado de reanimar, pues eso también “es un acto de amor”.

Rogelio Guerra murió a los 81 años de edad. Desde hace algunos años, el actor padecía Alzheimer, y en 2015 sufrió una embolia que deterioró gravemente su salud y que le impedía hablar y caminar. Hace poco, había sido sometido aun procedimiento para extirparle unas piedras en la vesícula.

Su hijo Carlo explicó que llevaban casi un año mentalizándose para afrontar la muerte del actor, pero la noticia igual los sacudió: “Es fuerte, aunque lo estés esperando o pienses que es lo mejor y quieres que llegue, nunca estás preparado para ese momento, sí duele”.