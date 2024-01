El modelo Rodrigo Valle ofreció una entrevista y se refirió a Samantha Batallanos, con quien fue visto entrenando en su gimnasio. El exnovio de Xoana Gonzáles aclaró que solamente es amigo de la influencer, pero no descartó iniciar un romance con ella.

“Nos estamos viendo, entrenando, salimos a comer, no hay problema, los dos estamos solteros y tranquilos. Por ahora somos amigos, más adelante no se sabe, en esta vida nunca se sabe nada”, declaró para el diario Trome.

El argentino aseguró que no la conocía, pero ahora opina que es una chica muy linda y con buenos valores. Además, dijo que no hablan sobre Jonathan Maicelo, a quien Samantha acusó de haberla maltratado física y psicológicamente.

Por último, Rodrigo comentó que la seguirán viendo con ella, pues es su su entrenador. “Salimos a cenar un par de veces a la semana, nos vamos a la piscina, nos vemos todos los días porque viene a entrenar, pero no somos de salir a fiestas porque yo no salgo, ella no toma, yo tampoco, no es nuestro ambiente”, concluyó.





