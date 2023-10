Rodrigo González volvió a opinar sobre la participación de Luciana Fuster en el certamen de belleza Miss Grand Internacional 2023. Tras oírla cantar durante el concurso, el conductor de televisión no dudó en criticar su elección de canción y la comparó con Milett Figueroa.

“No entendemos sino se sabe otra canción o es la que mejor le sale, pero Luciana Fuster cantó por vez número no sé cuanto la de ‘Despacito’ ”, dijo antes de mostrar la presentación de la exchica reality.

Luego de oír su canto, ‘Peluchín’ no dudó en comentar sobre su desempeño. “Entonadita es, por lo menos. No te digo que tiene la gran voz, porque no está ahí para eso, pero le salió” , criticó.

Tras ello, el conductor de ‘Amor y Fuego’ comparó a su canto con el de Milett Figueroa, quien, en algún momento, quiso lanzarse como cantante. “A Milett le he escuchado desafinar más, en honor a la verdad, porque Milett se emociona, cree que ya las tiene a todas consigo y empieza a descontrolarse” , puntualizó.





