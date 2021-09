Tras la muerte este sábado del cabecilla y fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso, las reacciones no se han hecho esperar en la farándula local. Uno de los primeros en pronunciarse fue el conductor de televisión Rodrigo González.

A través de cuenta oficial de Facebook, el conductor de “Amor y fuego” señaló que la muerte del senderista ‘no logrará hacer justicia’ a los miles de víctimas que murieron a causa de los atentados terroristas en nuestro país.

“Nada, ni su muerte, lograrán hacerles justicia a sus miles de víctimas y familiares, ni revertir el daño irreparable que le ocasionó a nuestro país. Ya está ardiendo en el infierno ese miserable”, escribió el polémico conductor.

En solo unos minutos su post suma más de 13 mil “Me gusta” y más de 3 mil comentarios. “Queremos ver su cuerpo. Que lo exhiban en un ferretero transparente, sino no podemos creer”, “Así muerto, no justifica tantas familias ,pueblos con temor hasta el día de hoy porque el pensamiento sigue vivo”, “Nadie lo creerá hasta ver el cuerpo ya no nos dejaremos engañar más”, son algunas reacciones de sus seguidores.

Abimael Guzmán Reinoso, cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, falleció este sábado los 86 años, mientras cumplía cadena perpetua y a 29 años de su captura producida en una vivienda de Surquillo. El cabecilla terrorista murió a las 6:40 am. tras el deterioro en su salud, informó el INPE.

