En la reciente emisión de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, quien desde semanas atrás había asegurado que Alessia Rovegno sería la ganadora del Mis Perú 2022, sorprendió al darle su respaldo a la hija de Bárbara Cayo.

El compañero de Gigi Mitre inició diciendo que la novia de Hugo García siempre le pareció la más guapa de todas las concursantes. “Como lo dije ayer y lo vuelvo a decir, ella (Alessia) me sigue pareciendo, y esto es una opinión personal, pero lo dije el día uno y lo mantengo hasta hoy. Alessia Rovegno es y era, la más guapa de todas las que se presentaron”, dijo.

Asimismo, ‘Peluchín’ manifestó que Alessia tiene una gran posibilidad de triunfar en el concurso de belleza internacional.

“Es un concurso de belleza, pero como no quieren frivolizarlo, hablar de quien es más bonita es frívolo, hacen aportes para que uno no se fije solamente en eso. Pero si es un concurso de belleza y estamos buscando a la representante de la belleza, a la más guapa de las candidatas que hay, creo, creo, porque yo no soy missólogo, pero creo que internacionalmente Alessia Rovegno da la talla... el tema es a la hora que responde”, puntualizó.

“Yo creo que de todas las que se presentaron es la que más oportunidades de manera internacional va a tener. Ahora, tenemos que esperar al Miss Universo y ver a dónde va a llegar y en qué posición queda”, acotó.

Por otro lado, el conductor de “Amor y Fuego” cuestionó el tipo de preguntas que se realizó durante la competencia para elegir a la ganadora del Miss Perú 2022.

“A mí tampoco me quedó muy claro el momento de las preguntas, porque lo que vas a hacer es una ronda de preguntas, no exponer temas. Si el tema es el medio ambiente, entonces qué quieres que digan, ¿sobre la conservación, el cambio climático? Las preguntan eran muy abiertas y ambiguas”, añadió.

