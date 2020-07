Rodrigo González se burló de Nicola Porcella por su participación en ‘Guerreros 2020′. El ex ‘Esto es Guerra’ declaró para un medio mexicano tras su lesión, ocasionando la ira de ‘Peluchín', quien consideró que solo está haciendo un show.

“Espero que no sea nada, quería seguir, pero la doctora me dijo que no se puede. No quiero irme lesionado”, dijo el ‘capitán histórico'.

Pero Rodrigo González no creyó la versión de Nicola Porcella. “Haciendo el mejor ‘chou’ que le sale”, escribió ‘Peluchín’ en su Instagram Stories.

El participante de ‘Guerreros 2020′ reveló que sufrió de una rotura de tríceps, por lo que deberá ser operado para su rápida incorporación en las filas de competidores en el reality del canal cinco.

“Todavía hay Nicola para rato”, comentó el ‘guerrero’ antes de encomendarse a Dios y a la Virgen para mejorar su salud.

'Peluchín' se burló de la lesión de Nicola Porcella. (Instagram)

