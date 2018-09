Tras las imágenes que emitió 'Válgame Dios' en torno a un ampay en donde la pareja de Tilsa Lozano luce cariñoso y en confianza con mujeres en una discoteca, los conductores del espacio, Rodrigo González y Gigi Mitre, revelaron que la ex vengadora ha puesto precio a su versión.

“Era un monto que tenían que descontarme a Gigi y a mí y no estamos dispuestos a sacrificar nuestro aguinaldo", ironizó González sobre la decisión de la ex modelo.

“No es que Tilsa no quería hablar del tema, Tilsa quería hablar, pero con un precio que es problema suyo, pero no lo vamos a aceptar porque era muy elevado”, agregó.

Gigi Mitre aseguró, por su parte, que a la madre de los hijos de Miguel Hidalgo le bastaría con colgar un tuit para "no dejar mal a su marido".

"NO PODEMOS JUZGARLA"



Pero su compañero, Rodrigo González, continuó comentando de forma sarcástica. “No mi amor, este es un momento álgido, pico en su carrera y ella va a sacar provecho, como si no la conocieras y tiene derecho porque cada uno maneja su carrera, su vida, su imagen como quiera, hay gente que te cobra, hay gente que no te cobra. Tilsa ha puesto un precio y eso no lo podemos juzgar, podemos pagarlo o no pagarlo, pero no cuestionarlo".