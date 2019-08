'Peluchín' revela los verdaderos motivos de su repentina salida de Latina [FOTOS]

Tras alejarse sorpresivamente de la conducción de “Valgame Dios”, Rodrigo González decidió reaparecer en las redes sociales para explicar los motivos que lo alejaron por el momento de la pantalla chica.

“El lunes me despierto y tengo el mensaje de Gigi en el celular diciéndome que ponga Latina y vi a una persona que no es tema en este momento, que no es la protagonista de la noticia en este momento, pero es una persona que nos enjuicio a mí, a Gigi y al canal”, explicó al inicio de la transmisión en vivo.

'Peluchín' manifestó que la decisión de incorporar a Cathy Sáenz a Latina era algo que tanto él como Gigi sabían algunos días atrás, y que por ello Mitre se ausentó el lunes.

"Por eso Gigi no fue el lunes, me pareció una medida algo extrema. Por eso yo fui al programa. Este terminó y bajé a decirle (a Susana) cómo nos sentíamos. A ella no le importó. Dijo que Cathy Sáenz podría ser contratada por cualquier programa de Latina", añadió.

" El tema es cómo pasa esto en tu casa, en donde has construido un vínculo con el público... la única responsable de lo que ha ocurrido es Susana Umbert. Ella es la que toma las decisiones y me imagino que en sus intenciones de salvar el programa de la mañana, porque lo hace su productora para Latina, la quiso como contratada, y dijo que eso no nos tenía que importar", agregó el 'Peluchín'.

Rodrigo González concluyó diciendo que "esta es la única verdad" de lo ocurrido, y que "aquí no hay más protagonistas" de la noticia.