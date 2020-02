Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, no tardó en responder las amenazas de Karen Schwarz, quien le advirtió no ‘meterse’ con su hija. El exconductor de ‘Válgame’, a través de sus redes sociales, se burló de la presentadora de ‘Mujeres al Mando’ y la tildó de “ridícula” por victimizarse.

Por intermedio de sus historias de Instagram, González aclaró que en ningún momento se mofó de la pequeña Antonia y aseveró que Schwarz estaría haciendo un show por rating.

“Karen Schwarz, escúchame bien lo que voy a decir con este dedo amenazador: 'Yo no me he metido con tu hija. ¡Oye, ridícula! Ahora eres la abanderada del movimiento ‘Con mi hija no te metas’. Jajajajaj (risas) ¿Quién se ha metido con tu hija, oye?”, señaló Peluchín utilizando un filtro que le da un aspecto divertido y una voz chillona.

Además, González señaló que, al compartir el video donde aparece la hija de Schwarz, él tapó su rostro, tal cual lo hace ella en su programa de espectáculos.

“Hice lo que hace tú todos los días en tu programa cuando hablas de Farfán. ¿No les cubres la cara a los hijos para hablar de él? En todo tu contenido exhibes y publicas todos los días a tu hija. Yo lo que quería demostrar es que tú prefieres ver a la competencia (‘Esto es Guerra’ de América Televisión). Le tapé la cara que es lo correcto. Eso fue lo que hice. Yo no quería hablar de ella, sino de ti. ¡Oye, ridícula!”, finalizó.

Rodrigo González le responde a Karen Schwarz: “¿Quién se ha metido con tu hija?”

Karen Schwarz amenaza a ‘Peluchín’: “Con mi hija no te metas, así que ten mucho cuidado"