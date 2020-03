Luego que Karen Schwarz presentara su denuncia contra Rodrigo González por agredirla psicológicamente con ‘calificativos como mosca muerta', el Ministerio Público dispuso que ‘Peluchín’ sea investigado de manera preliminar por la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer.

Según el diario Trome, en el documento se muestra la cronología de los supuestos ataques de Rodrigo González a Karen Schwarz, quien sostiene que desde 2015 viene recibiendo insultos. Esto habría generado amenazas de terceros.

También menciona que en 2016, el exconductor de ‘Válgame Dios’ expuso que Karen maltrataba a sus trabajadores.

Pero esto no sería todo. En 2017, Latina les habría pedido mantener una distancia y desde ahí paró un poco los presuntos ataques de ‘Peluchín'. Tras su salida del canal latino, el amigo de Magaly Medina retomó los insultos de “mosca muerta” y “ridícula”.

"El fiscal con las pruebas que hemos presentado determinó que hay evidencias de violencia contra Karen”, dijo Tatiana Bardales al mencionado medio.

QUIEREN CÁRCEL PARA ‘PELUCHÍN’

La defensa de Karen Schwarz también pidió una pena efectiva para ‘Peluchín’ por no cumplir con las reglas de conducta.

“El resultado es que necesita tratamiento psicológico (Karen Schwarz). Ella está dañada por las publicaciones del señor. Lo que también debería publicar (en sus redes sociales) es la revocatoria en el caso de Cathy Sáenz, hemos pedido una pena efectiva porque no está cumpliendo con las reglas de conducta, por ejemplo, no ha pagado el total de la reparación civil y no ha pedido disculpas”, sostuvo Bardales.

