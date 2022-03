El programa “Amor y Fuego” anunció el martes 1 de marzo una entrevista exclusiva a Jorge Pozo, padre biológico de Ethel Pozo. Una primicia que la conductora Magaly Medina criticó en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

Medina indicó que tiene diferencias con Gisela Valcárcel, madre de Ethel Pozo, pero que no entrevistaría a Jorge Pozo por no haberse hecho responsable de su hija en momentos difíciles.

“Reconozco que tenemos grandes diferencias nunca será mi amiga, pero respeto lo que hizo por su hija, que no me gusta como anime es diferente. (Ethel Pozo) es una chica de bien, profesional, madre de sus hijas, que se gana a la vida decentemente, y no va a venir alguien aprovechador a decir si no me das plata, salgo en medios y hablo todo, eso es vil chantaje, así que no voy a hacer eco de este señor, espero que nadie en la televisión lo haga”, sentenció la periodista en “Magaly TV: La Firme”.

En medio de esta dura crítica hacia la entrevista que lanzará “Amor y Fuego”, el conductor Rodrigo González ‘Peluchín’ decidió pronunciarse al respecto y le respondió a su detractora.

“Al parecer esta entrevista y estas imágenes han despertado la ira de algunos .Ha causado que algunos se rasquen y qué manera de picarles. De pronto se convirtieron en la moral del país. Resulta que las declaraciones del papá de Ethel (Pozo) son menos interesantes que lo que diga Andy V, un monstruo creado en el show de Magaly (Medina)”, dijo el presentador en la tarde de este 2 de marzo.

“Ahora resulta que pasarse 15 años de su carrera y vida televisiva insultando a la ‘Faricela’ (por Gisela Valcárcel) y a Ethel Pozo, cuando era una menor de edad y no pertenecía a la farándula, sí era correcto. No tenía ningún escrúpulo en llamarla ‘Chiquigorda’ porque era la hija de su enemiga, pero hoy entrevistar a su papá (por el señor Jorge Pozo) se convierte en algo despreciable y sin escrúpulos, solo porque lo tiene otro canal”, sentenció.

