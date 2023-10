Rodrigo González se pronunció por primera vez sobre el mediático enfrentamiento entre Josi Martínez y Giacomo Bocchio luego de la participación de influencer en ‘El Gran Chef: Famosos’.

El popular ‘Peluchín’ expresó su desacuerdo con el tiktoker luego que calificara de homofóbico y transfóbico al jurado del reality de cocina por el contenido que publicó en sus redes sociales.

“Alegar que una persona es homofóbica o transfóbica porque no te gusta lo que te dice me parece un poco extremo, la vieja confiable... si eres gay y alguien te dice algo... y yo pertenezco a esa minoría, pero me parece que el hecho de ser gay para sacar ventaja... o sea no me puedes decir algo porque alego homofobia, es exactamente cuando alguien se victimiza por el hecho de ser mujer y alega misoginia, la misma ridiculez ”, sostuvo el conductor de espectáculos.

El compañero de Gigi Mitre dejó entrever que Josi Martínez estaría utilizando su orientación sexual buscando victimizarse, esto ante las discrepancias con Giacomo Bocchio en la competencia de cocina.

“No todo el mundo va por la vida por ese lado, la gente está o no de acuerdo o le gusta o no, a menos que digan algo ofensivo de tu orientación. Él te está hablando de tu desenvolvimiento, de lo que estás haciendo en el show, tiene todo el derecho, es su rol ahí”, cuestionó el conductor de ‘Amor y Fuego’.