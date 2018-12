'Peluchín' tras subir una foto con su novio: "Soy un homosexual que se va a ir al infierno"

Lo que pareció ser una imagen divertida, terminó siendo duramente cuestionada por los seguidores de Rodrigo González 'Peluchín' . Desde su cuenta de Instagram , publicó una foto al lado de su novio que generó diversos comentarios negativos.

"Siendo exacta y 'clavadamente' la 1:45 o un cuarto para los dos", se lee en el texto que acompaña la criticada imagen de la estrella de televisión. En ella, se ve en segundo plano unos cuadros que muestran unas poses sexuales.

A varios de sus seguidores no les gustó para nada la publicación. No solo cuestionaron su opción sexual, sino que lo invitaron a no compartir contenidos no aptos para menores.

Sin embargo, fiel a su estilo, 'Peluchín' respondió sarcástico a todas las personas que se tomaron un tiempo para comentar la imagen. Rodrigo González arremetió contra su conservadurismo.

"Hola, quería decirles que estoy muy arrepentido de haber publicado esa foto. Soy una persona inmoral, soy un homosexual que se va a ir al infierno, soy un inconsciente y soy todo lo peor. No, no estoy arrepentido, mentira. Jajaja", dijo González.

El popular conductor de televisión se expresó así con un par de historias desde Instagram:

