Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, ha vuelto a intervenir en el enfrentamiento mediático entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi, expresando su indignación ante el consejo que Lourdes Sacín le dio a Priscila Mateo, reportera de ‘Magaly: TV La Firme’ y actual pareja del actor argentino.

“¿Qué tiene que ver esta obsesiva de Lourdes Sacín... que no es más que un reflejo de sus propias decisiones y de meterse con ese delincuente con el que se metió?”, expresó González, refiriéndose a las acciones pasadas de Sacín y su relación con un individuo de cuestionable reputación. Además, señaló que ambos se asociaron en diversos emprendimientos, insinuando que estaban involucrados en actividades dudosas.

El conductor recordó escándalos anteriores protagonizados por el exchico reality de ‘Bienvenida la Tarde’, mostrándose confundido por la comparación entre este y Julián Zucchi. “Mandaba, saludos a los delincuentes, a bandas, el arma... como si Julián se comprara con Andy V ¿de qué estamos hablando?, ¿estamos todos locos?”, cuestionó González, destacando las diferencias entre ambos personajes.

Asimismo, Rodrigo González reveló que la comunicadora comenzó una relación con Andy V cuando este aún estaba casado con Susy Díaz, agregando más elementos a su argumento en contra de la validez del consejo de Sacín.

“Creo que hay gente que tiene muy mala memoria o está buscando cualquier tipo de aliado”, concluyó González, sugiriendo que la intervención de Sacín en el asunto podría estar motivada por intereses personales o malas intenciones.





Lourdes Sacín aconseja a Priscila Mateo

Lourdes Sacín a través de sus redes sociales aconsejó a la reportera Priscila Mateo, quien recientemente inició una relación con el actor Julián Zucchi. Sacín, expareja de Andy V, instó a la reportera a priorizar su carrera profesional por encima de su romance, pues no quiere que le pase lo mismo que le pasó a ella.

La comunicadora le aconsejó que no creyera en las promesas del argentino y que no permitiera que la ilusión nublara su juicio, ya que eso podría afectar su objetividad como periodista y poner en riesgo su carrera.

“Le aconsejo a Priscila no seguir con esta relación y menos y Julián dice que ama a Yiddá. En realidad te va a ir mal en tu trabajo, vas a perder la objetividad como periodista, vas a perderlo todo. (…)No dejes tu carrera, no te dejes llevar por lo que dice Julián. No le creas, porque uno cuando se ilusiona pierde la noción de las cosas. (…)Tantos años en la universidad para perderlo todo, no te conviene”, dijo.

Lourdes Sacín no dudó en aconsejar a Priscila Mateo a no renunciar al programa de Magaly Medina por su romance con Julián Zucchi y le recordó que ella lo perdió todo por amor.

“No es lo mismo estar en un canal de señal abierta ganando una suma de dinero que no todos los reporteros tienen, con un canal de cable que tienen un presupuesto más bajo. Mi carrera en televisión se fue al tacho completamente y eso es lo que le está pasando a Priscila (Mateo). Se va a arrepentir, a mí hasta el día de hoy me duele en el alma, así que no debe dejar su carrera”, contó la exreportera entre lágrimas.





