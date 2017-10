Rodrigo González: "Ya nos hemos aprendido a conocer con la gente" [VIDEO]

El conductor Rodrigo González anunció que habrá variaciones en su programa de espectáculos 'Amor, amor, amor', tras "10 años en la casa de los peruanos".

“Habrá cambios. Uno crece y tiene ganas de ofrecer más y mejor contenido, más opciones, variar y aumentar. El próximo año se va a notar”, mencionó Rodrigo, en referencia a las mejoras de su programa.

Rodrigo González

Por otro lado, el conductor se también se refirió a la discusión que tuvo con el comentarista deportivo Gonzalo Núñez, quien lo habría tildado de racista durante su programa en Exitosa

"Una persona no me puede adjudicar algo que no es parte de mi ADN. No puedo adjudicarle algo a alguien tan feo como eso... Yo no quiero entrar en una trifulca, si él es un caballero y puede reconocer y pedir disculpas como yo también lo pido, que lo haga", agregó.

Con estas declaraciones, el conductor de espectáculos aclaro el tema de una posible demanda contra el comentarista deportivo, de quien espera las disculpas del caso.