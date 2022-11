En la emisión de este miércoles 9 de noviembre de “Amor y Fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre presentaron una nota en el que mostraron unos videos donde unos fanáticos de Gian Marco cuentan la mala experiencia que vivieron cuando intentaron tener un acercamiento al cantante peruano.

“No lo perdonan, en todas las plataformas, empiezan a salir varios testimonios en donde esta cara que era desconocida para nosotros, ya se la conocían a Gian Marco”, dijo el popular ‘Peluchín’ previo a presentar el informe.

Tras escuchar las declaraciones de las fanáticas, Rodrigo dijo: “Es increíble la cantidad de mensajes, cuando es un evento aislado, un mal día, no sale esta cantidad de mensajes de gente diciendo lo mismo de diferentes generaciones, ciudades, lugares, que dicen lo mismo y que ponen la cara porque escriben desde sus cuentas con su nombre y apellido. Y revelan la actitud soberbia que tiene Gian Marco”.

En otro momento, Rodrigo González y Gigi Mitre deliberaban respecto a los motivos por los que Gian Marco se mostró a la defensiva con ellos.

“Hay gente que pasa en tu vida y tienes una conexión especial y Rodrigo la tuvo con su madre (Regina Alcóver). Yo estoy tratando de ver, quizá no le gusta la amistad que tienes con su mamá, la verdad no entiendo. No hay una explicación. Quizá pensará que su mamá te va a contar sus cosas íntimas”, se cuestionó Gigi Mitre.

Tras escuchar el comentario de su compañera de conducción, Peluchín aprovechó para aclarar que pese a la manera de responder de GianMarco, él sigue admirando a su madre Regina Alcóver.

“Gian Marco tiene 50 años, es responsable de lo que hace, de sus actitudes y eso no tiene nada que ver ni con mi cariño, mi admiración y respeto por Regina Alcóver están intactos, esa es la palabra, intacto”, resaltó la figura de Willax TV.

VIDEO RECOMENDADO

Gian Marco sorprende en Instagram al cantar con Christian Yaipén del Grupo 5