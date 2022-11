No admite la culpa y se victimiza. John Kelvin sigue sin aceptar que agredió sexualmente a su exesposa, Dalia Durán. Pese a haber permanecido un año en prisión, el cantante de cumbia sigue jurando inocencia e incluso manifestó públicamente que “nunca le ha levantado la mano a nadie”.

Kelvin no pudo responder si Dalia todavía sentía algo por él. “Yo dejé de amar hace muchos años a Dalia. En algún momento la pude haber amado”. Tampoco respondió cómo las lesiones de su expareja, comprobadas por el Médico legista, demostraban que sí hubo abuso.

Ante ello, y por las respuestas incongruentes que brindó, los conductores del programa ‘Amor y Fuego’ pusieron el set en tensión al confesarle que no le creen y que su actitud no demuestra un verdadero cambio.

“Estoy frente a alguien que ha sido acusado de maltratador. A mí no me das pena John”, aclaró la conductora Gigi Mitre. Mientras que ‘Peluchín’ le explicó que ellos solo opinan y que están ahí para cuestionar lo que él dice pero que el público decidirá “si le cree o no”.

“Las personas se me acercan y me dicen que tengo que volver a empezar”, expresó antes de quebrarse en el set de ‘Amor y Fuego’.

“Yo pude haber muerto (en prisión)”, aseguró el cantante de cumbia.

LO MANTENÍA

Le daba una mensualidad. La conductora de ‘América Hoy’, Brunella Horna, expuso a Dalia Durán al revelar que le depositaba dinero a su agresor, John Kelvin, mientras el cantante de cumbia purgaba condena en el penal de Lurigancho.

Dalia aquí en el programa en vivo, y me lo enseñó, ella le depositaba a John cuando él estaba en la cárcel porque le daba pena y me parecía increíble que me estaba enseñando ahí los vouchers que ella le depositaba 500 soles un mes, el otro mes 400, ella lo ayudaba y habían pasado nada más”, aseguró la pareja de Richard Acuña.

Esto generó la indignación de las otras conductoras del programa de espectáculos debido a que fue la misma cubana la que lo acusó de haberla violado y violentado físicamente.

Brunella Horna hizo tremenda revelación en vivo sobre algunos datos que Dalia Durán le habría mostrado sobre cómo actuó con John Kelvin cuando estaba en la cárcel. (Fuente: América TV)

