Rodrigo González utilizó unos minutos de su programa ‘Amor y Fuego’ para opinar sobre el baby shower de Brunella Horna y Richard Acuña, quienes están próximos a recibir a su bebé Alessio.

‘Peluchín’ no se contuvo al hablar sobre el evento, celebrado el pasado 14 de octubre, sugiriendo que la presencia de strippers podría haberse convertido en material para el programa de América Televisión. “Ahí la pasan bomba y, de paso, aprovechan para hacer contenido para el show” , expresó.

El conductor de televisión comparó la celebración del baby shower con el programa “América Hoy”, sugiriendo que la presencia de strippers era inusual.

“Es inusual ver strippers en un baby shower, parece una secuencia de América Hoy. ¿Un baby shower con strippers? No sé. A mí me llama la atención que mis padres me enseñen esa foto más adelante”, agregó finalmente.