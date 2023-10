Rodrigo González utilizó unos minutos de su programa ‘Amor y Fuego’ para comentar sobre la actuación de Aldo Miyashiro en la telenovela ‘Perdóname’, la cual protagoniza junto a Érika Villalobos, madre de sus hijos y expareja.

‘Peluchín’ no se contuvo al criticar la actuación del ‘Chino’ Miyashiro en la telenovela producida por Michelle Alexander e hizo referencia a las escenas dramáticas en las que el actor debe mostrar emociones profundas.

El conductor de televisión señaló que las lágrimas de Miyashiro no parecen haber convencido al público y se burló de la interpretación del actor, que interpreta al personaje ‘Lito’.

“Desde que nos dijo con esas mismas caras que no había hecho nada y Óscar del Hostal tampoco, ya no le creemos nada. Cómo puja el ‘Chino’. No sabemos qué es lo que va a llegar primero, si la lágrima o el pedo, pero él sigue camino a su objetivo” , dijo entre risas.