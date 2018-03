El 9 de marzo de 2008, Rodrigo González ingresó a la pantalla chica. Primero pisó el set de 'Hola a todos' (ATV), luego 'Lima Limón' (América) y finalmente 'Amor, Amor, Amor' (Latina), el espacio por el que se ganó el cariño del país. Hoy es una de las figuras más representativas de nuestra televisión.



Diez años después, el polémico conductor empleó sus plataformas sociales para agradecer el cariño de sus seguidores y también la aversión de sus haters.



"Me hacieron sentir como parte de ustedes. Fue mágico, un vínculo indestructible. Ustedes nunca me fallaron, me enseñaron mucho, jamás me soltaron la mano", escribió el popular 'Peluchín'.

Desde Madrid , donde se encuentra de vacaciones junto a su novio Sean Rico, también se tomó el tiempo de saludar a sus haters. "Gracias también a todos los que con toda su alma no me quieren, les pido que no dejen de hacerlo. No saben lo importante y el buen pulso que representa tenerlos", ironizó.



'Ro' adelantó que pronto estará nuevamente en la pantalla de Latina. "Aunque nos cueste caro, [haremos] lo que mejor nos sale hacer: cag***os de risa. Ya vuelvo para eso. Los amo y les agradezco por todo lo que me han dado, a todos, con el corazón", se lee en su post.