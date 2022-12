Rodrigo González , conductor de ‘Amor y Fuego’, se refirió a la vacancia de Pedro Castillo como presidente de la República, luego de intentar un golpe de Estado cerrando el Congreso de la República de manera inconstitucional. El comunicador no dudó en calificar como el peor presidente de la historia de nuestro país.

González, sin pelos en la lengua, no puedo evitar comentar sobre el expresidente Pedro Castillo. El conductor se mostró entusiasta con la vacancia del exmandatario, quien permanece en el penal de la Diroes luego de que el Poder Judicial dictaminara 7 días de detención preliminar contra él.

“No estaba pensado estar aquí, estaba planeado salir en directo desde Cusco. Es un momento de celebración hasta cierto punto”, comentó Rodrigo González en un inicio.

“Nos hemos librado de uno de los peores presidentes de la historia de nuestro país, por no decir el peor, pero todavía seguimos con el peor Congreso de la historia del país con nosotros”, agregó.

“Ver a Pedro Castillo como el delincuente que es enmarrocado nos reconforta, pero todavía no hay que celebrar”, sentenció Rodrigo González.

Rodrigo González recordó cercanía de Diana Boluarte con Vladimir Cerrón

“No nos olvidemos que Dina Boluarte no solamente es de Perú Libre, sino que es cerronista”, dijo durante su programa ‘Amor y Fuego’.

Incluso, no dudó en mandar sus dardos en contra del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón “Ya empezó a mandar tuits, no hace nada gratuito. No da puntadas sin hilo”, expresó.