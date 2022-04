El conductor de ‘Amor y fuego’, Rodrigo González, criticó a la modelo Vania Bludau por enviar indirectas en sus redes sociales sobre las razones de su rompimiento con el exchico reality y hoy empresario, Mario Irivarren.

Esto a raíz de que Bludau intentó aclarar que no se encuentra despechada por su separación del exintegrante de ‘Esto es guerra’: “Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y por qué que me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación (...) Aquí no hay despecho, no hay un me gustaría volver y tengan por seguro que, si tuvieran conocimiento de todo, opinarían igual que yo o peor”, comentó Vania Bludau en sus historias de Instagram.

Tras esta publicación, Rodrigo llamó confusa y ambigua a la ex de Mario debido a que no deja en claro qué pasó y la insta a revelar las razones de su separación, ya que con sus indirectas lo único que genera es más especulación.

“Tú te encargas en difuminar para confundir más (la situación) y tirarle lodo, porque si no sal y sé clara, ¿qué te lo impide?... La duda mata, es peor porque tú sabes que es que a la gente se le puede pasar por la cabeza (que él es) maltratador, ¿qué es eso que no puedes contar?, ¿qué te lo impide?, ¿te debe plata?, ¿te estafó con algún proyecto? Cuántas cosas uno puede pensar, ¿eso no es más dañino?”, señaló Rodrigo González en la última edición de su programa.

Por su lado, Gigi Mitre señaló que ella sí cree que sus declaraciones en redes sí son indirectas sobre su rompimiento con Mario Irivarren. “¿Para qué tanta indirecta, para qué tanta chancadera? para mí eso (sus declaraciones) es rabia... Se clara, si vas a embarrar, embarra bien porque así no quedas bien ni tú ni él”.

Mientras, Rodrigo agregó que lo que está haciendo la modelo es sembrar dudas y tirar barro a diestra y siniestra. “¿Qué es eso que ‘si supieran opinarían igual o peor’? No sabemos por qué eres ambigua, confusa y difusa, entonces qué podemos opinar”, dijo.

