Rodrigo González hizo pública su indignación por el derrame de aproximadamente 6 mil barriles de petróleo en la refinería La Pampilla. El conductor de ‘Amor y Fuego’ alzó su voz de protesta para criticar duramente a la empresa Repsol por los daños ocasionado.

Asimismo, también cuestionó al presidente de la República, Pedro Castillo, por no reaccionar rápidamente ante este desastre en el mar peruano.

“Un presidente que se ponga los pantalones, que salga, que hable claro, no disparates, sin sentido, llenos de ignorancia. Viendo el desastre que ha ocasionado la empresa Repsol en nuestro país, el daño ecológico es irreparable, lo que ha hecho a nuestro mar y nuestras especies, nosotros no podemos hacer nada más que hacer pública desde nuestra posición de ciudadano”, dijo Rodrigo González junto con Gigi Mitre, quien también manifestó su molestia.

El también conocido como ‘peluchín’ anunció que no volverá a consumir en la empresa Repsol.

“Al menos en lo que respecta a mí, cada vez que respecte echar gasolina, pues me tomaré un tiempo más, buscaré un tiempo más, pero nunca más en mi vida pienso volver a consumir en nada Repsol, eso es una decisión muy personal que quería hacer pública”, recalcó.

Con respecto a las canastas que prometió entregar Repsol a las familias afectadas dijo: “¿Creen que con eso se soluciona eso? Hay que ser muy miserable pensar que con eso se soluciona”.

“Hay mucha gente que dice “tienen miedo, son marcas grandes que pueden auspiciar el programa”. A nosotros no nos interesa contar con marcas o empresas que no les importa nuestro país, no les importa la familia, ni los animales, ni nada”, finalizó.

