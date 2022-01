Greg Michel y Sebastián Lizarzaburu se enfrentaron en vivo por la denuncia que hizo el modelo belga para el programa ‘Amor y Fuego’. Sin embargo, el exchico reality intentó excusarse y decir que sus declaraciones fueron “en confianza” con un miembro del espacio de espectáculos.

Greg le dijo a Rodrigo Gonzales, popularmente conocido como ‘Peluchín’, que nunca quiso hacer pública la denuncia y que su comentario contra Lizarzaburu fue a un amigo en común, a quien conoce desde hace años atrás y mantienen confianza. “Yo confié y le dije que no quería declarar”, dijo el belga.

Esta respuesta incomodó a ‘Peluchín’ y arremetió contra el exchico reality. “No puedes confiar en un sapo, en un programa de espectáculos y dejar mal parado a tu mejor amigo, a tu hermano, creo que te ayuda menos, no me vengas ahora con que ‘yo me sentí en la confianza de decirle a alguien de producción de Amor y Fuego que Sebastián me está metiendo cabeza’. Aquí no te íbamos a guardar el secreto, eso no pasa, esto no es Disney, no confíes en nosotros”, dijo el conductor de televisión.

Greg intentó continuar disculpándose y apelar a su inocencia, pero Gigi Mitre, compañera de ‘Peluchín’, insistió en que responda a su denuncia y no se excuse con la supuesta relación de confianza que tenía con el miembro de su equipo.

