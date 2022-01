Rodrigo ‘Gato’ Cuba disfruta de un gran momento a nivel profesional y sentimental. Está seguro que vive un nuevo año y un nuevo inicio. Además, se encuentra emocionado por el torneo internacional que disputará con el Sport Boys.

“La expectativa es alta, tenemos buen equipo, se ha reforzado las bases del año pasado. Estoy feliz, tranquilo, en paz. Me he tomado tiempo para mí mismo, para darme cuenta qué era lo que quería y lo que no quería. Que estaba haciendo bien o no”, contó en entrevista con Teledeportes.

Además, recordó la última entrevista que ofreció al mismo programa y comparó su situación actual. “En la anterior entrevista estaba con mil problemas, con mil cosas metidas en la cabeza. Hoy en día me encuentro en paz. Me encuentro en el momento más estable después de mucho tiempo. Muy estable y para mí la tranquilidad y paz es todo”. reveló.

Rodrigo Cuba se animó a contar algunos detalles de su nuevo romance con Ale Venturo y comentó que ambos comparten su pasión por mantener una buena condición física. “Es una de las partes con la que me encuentro en paz, tranquilo, respaldado y así uno puede sacar su mejor rendimiento”, resaltó sobre su relación sentimental.

