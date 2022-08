Ale Venturo y el Rodrigo ‘Gato’ Cuba se convertirían en padres muy pronto. En la emisión del viernes de “Magaly TV: La Firme” se difundieron unas imágenes donde vemos al futbolista haciendo un singular gesto que dio pie a las especulaciones.

Las imágenes en mención corresponden al último partido de Sport Boys vs. ADT, donde el Rodrigo Cuba anotó dos goles y para celebrarlo, se llevó el debo a la boca, simulando un chupón.

“Ese es un gesto con que los peloteros dedican su gol a un nuevo bebé que está por nacer, a un bebé que ya nació, pero a un nuevo bebé, porque otros hacen la de la cunita, otros hacen lo de ponerse la pelota debajo del vientre y otros hacen la del biberón, chupón, para dar a conocer su homenaje a un bebé”, comentó Magaly Medina durante su programa de ATV.

Sin embargo, no todo quedó ahí pues Magaly Medina dio a conocer que sus fuentes le informaron que se convirtieran en padres de una niña.

“Por supuesto nosotros dijimos, hace bastante tiempo, que nuestras fuentes bien informadas nos habían dicho que Ale Venturo estaría esperando bebé, y con esto se confirmaría. Además, nos chismean nuestros informantes que… serían papá de una mujercita, según lo que hemos logrado averiguar”, reveló.

Finalmente, Magaly evidenció que la empresaria ya no se luce de cuerpo entero en sus redes sociales.

“Ahora ella no se luce de cuerpo entero, antes estaba haciendo TikTok todo el tiempo, ahora que aparece en las fotos, su pelo la tapa, no luce su vientre, y ya no está haciendo sus tiktoks de cuerpo entero para que la gente no se entere. Cuando el ‘Gato’ Cuba hace este gesto y celebra ese gol, chupándose el dedo es porque ya está oficializando que hay un bebé en camino”, comentó.

