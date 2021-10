La tormenta tras el escandaloso ampay que terminó con el matrimonio entre el futbolista Rodrigo Cuba y Melissa Paredes sigue sin terminar y pareciera que va de largo. Esta vez, el ‘Gato’ envió un contundente mensaje en rede sociales tras las declaraciones de Melissa en un programa de televisión el día de hoy.

“Esta es la primera y única vez que saldrá a responder. No es verdad la forma como me han difamado la abogada de mi aun esposa y ella a nivel nacional”, empieza diciendo.

Y es que Melissa Paredes se presentó “América Hoy” para dar su versión tras la denuncia por abandono de hogar que interpuso Rodrigo Cuba en su contra. En ese sentido aclaró que irse de la casa que compartían era algo que ya habían acordado y negó que quiera alejarlo de su hija.





Ante este escenario, el mensaje de Cuba continúa.

“Primero: Melissa, me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidad. Nunca pené que nuestro matrimonio se terminara así, pero nosotros somos adultos responsables de nuestros actos”.

“Segundo: Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un “ampay”, por si fuera poco ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo presente a nuestra hija y lo publicaste a nivel nacinal solo para quedar bien tú”, explica.

¿Obsesión?

Este viernes en la mañana, entre las declaraciones de Melissa Paredes hizo, la actriz lo acusó de estar “obsesionado” con ella.

“La otra, es que no acepta y nunca aceptó, y hasta ayer, que yo me he retirado (de la casa donde vivían), que yo ya no era su esposa, ya no era su mujer, ya no estábamos juntos, está obsesionado conmigo”, indicó Paredes.

Ante ello, el mensaje de Rodrigo Cuba indica: “Te burlas en tu redes sociales de mí y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo. No lo he hecho y no lo haré hasta que firmemos espero aun un divorcio de mutuo acuerdo, porque es lo correcto”.

“El día de hoy vuelves a mentir y presentar “pruebas” que yo sabía que te irías con mi hija. Nunca me ha dicho “me voy el día 28 de octubre y voy a vivir en esta dirección””, agregó el futbolista, justificando de alguna forma la denuncia de abandono de hogar que presentó hace unos días.

Parece que esta disputa luego de lo que parecía ser un feliz matrimonio entre el futbolista y la actriz contará con más episodios en el futuro.

