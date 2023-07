En una reciente entrevista, Rodrigo Cuba se refirió al vínculo que mantiene con Ale Venturo, madre de su hija, con quien se le vio hace unas semanas atrás. El futbolista aseguró que ambos están en los mejores términos, pero no han tomado su relación sentimental.

“Primero somos papás y tenemos que velar por el bienestar de nuestra hija. Siempre nos van a ver juntos, somos papás y tenemos responsabilidades y soy un fiel creyente que mientras nos llevemos bien, nuestra hija va estar bien”, declaró para Trome.

El jugador de fútbol desmintió los rumores de que hayan retomado su relación sentimental. Sin embargo, no dudó en manifestar abiertamente su amor por Ale Venturo, dejando en claro que sus sentimientos hacia ella no han cambiado.

“Ahorita estamos en una relación de padres, no estamos en una relación de pareja, es evidente que yo sí la amo, y que me encanta, no tengo por qué negarlo, se lo he dicho a ella 20 mil veces, no tengo ningún problema”, expresó.

No descarta reconciliación

El jugador del Sport Boys admitió que todavía tiene asuntos pendientes por resolver con la influencer. Asimismo, Rodrigo reflexionó sobre los errores que pudieron haber cometido en su relación.

“Somos humanos, tenemos decisiones acertadas y algunas equivocadas y creo que mientras sepas reconocer tus errores y busques solucionarlos de la mejor manera, al final uno tiene que estar tranquilo si trata de ser la mejor persona posible”.

Ante la posibilidad de una reconciliación sentimental con Ale Venturo, el deportista dejó claro que es un asunto que deben manejar en privado. “Todo tiene su tiempo y su momento, creo que es algo que tenemos que manejar en privado, las decisiones presionados nunca se toman de la mejor manera”.





