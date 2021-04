Roderick David Stewart, más conocido como el músico Rod Stewart, fue nombrado caballero de la corona británica por sus servicios a la música y a la caridad.

El músico fue partícipe de una emotiva ceremonia en la que el príncipe William le dio un golpecito en el hombro con una espada ceremonial. Entonces adquirió el título de Caballero del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham en Londres, Inglaterra.

"He llevado una vida maravillosa y he tenido una carrera tremenda gracias al generoso apoyo del gran público británico. Este es un honor monumental, y ya no puedo pedir nada más. Doy las gracias a Su Majestad y prometo llevarlo bien".

El cantante estuvo acompañado por su esposa, Penny Lancaster,y sus hijos Alastair y Aiden.

Este no es el primer músico que ha sido premiado con esta distinción, también lo han hecho Paul McCartney, Mick Jagger, Elton John y Tom Jones.

Cabe recordar que este reconocimiento fue anunciado en junio pasado, en la lista de honores por el cumpleaños de la reina Isabel II.