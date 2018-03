Rocío Miranda a Jazmín Pinedo: "Espero que, al menos, sepa que la pelota es redonda"

Rocío Miranda , ex voleibolista, criticó duramente las acreditaciones de Jazmín Pinedo y Angie Arizaga al Mundial Rusia 2018. En conversación con el diario Trome , la también modelo no escatimó en asegurar que las ex 'guerreras' no son las más indicadas para cubrir la Copa del Mundo.

“Yo espero que, al menos, sepan que la pelota es redonda, que la mascota del Mundial es ‘Zabivaka’ y que Italia no clasificó (risas). Sinceramente, les recomiendo que se empapen de todo el asunto, que lean sobre las selecciones presentes, sobre las estrellas del fútbol", manifestó.

Miranda, quien jugó vóley profesionalmente y hace unos años viene incursionando en la televisión, pidió que Pinedo y Arizaga se preparen adecuadamente para cubrir el Mundial.

"Sé que cubrirán el tema anecdótico, pero por respeto al público siempre es bueno estar informada sobre lo que vamos a cubrir”, indicó.