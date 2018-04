Rocío Miranda sobre debut político de Michelle Soifer: "Le faltan unos kilos más de materia gris"

Arremetió con todo. Rocío Miranda ironizó en torno a las intenciones de Michelle Soifer y su preparará para asumir un cargo político. La ex voleibolista señaló que 'guerrera' busca igualar a Susy Díaz.



"Yo creo que para hacer política hay que prepararse muchísimo. ¿Y ella quiere ser regidora, alcaldesa o congresista? Quizá quiera ser como Susy Díaz, pero para eso creo que le faltan unos kilos más de materia gris", dijo al Trome .



"No creo que alguien que haga de su vida un show deba ser (político). Basta y sobra con Susy", agregó. Asimismo, reveló que también recibió propuestas para tentar una curul. Sin embargo, las rechazó porque no se sentía preparada.



"Me han invitado a postular por la alcaldía de Breña. También recibí la invitación de un candidato del partido de la estrella para ser regidora de Lima, pero no acepté. Como te dije, hace falta mucha preparación para asumir un cargo tan importante", puntualizó.