Roberto Martínez sobre su vida como padre: "Ahora todo lo hago pensando en mi hijo” [VIDEO]

Desde que el ex futbolista, Roberto Martínez asumió su rol de padre su vida cambió por completo. Ahora todo lo que hace y piensa está enfocado en el bienestar de su primogénito Joaquín, de dos años. Así lo reveló el ex deportista en una conversación con Perú21.

“Voy y vengo de Chiclayo a Lima. Mi hijo vive en Chiclayo y prácticamente aprovecho todo el tiempo que tengo para poder verlo. He tenido mi hijo tío, así que tengo que aprovecharlo”, señaló el padre primerizo.

“Joaquín es todo. La verdad es que uno tiene otras perspectivas cuando te pasa esto (de ser padre) porque ya no eres tú, sino que das todo por tu hijo. Antes era todo por mí. Ahora todo lo hago no pensando en mí sino en mi hijo”, añadió el ex futbolista.

Roberto dejó abierta la posibilidad de que su hijo más adelante siga sus pasos y se convierta en un gran futbolista, pero permitirá que él elija.

“Si sale como su padre saldrá malo, que salga mejor (risas). Si tiene condiciones está bien... sino que agarre sus libros, y estudie. Voy a apoyarlo en lo que él quiera ser. Obviamente juego fútbol con él, tengo video de cómo juega y me emociona verlo pero jamás sería de los padres obsesivos”, aclaró.

GISELA VALCÁRCEL, VANESSA TERKES Y EL MUNDIAL

Roberto Martínez descartó la posibilidad de reencontrarse con Gisela Valvárcel en su nuevo programa ‘El Artista del Año’, que este sábado debutará por América TV.

“Es que no soy artista. Este programa es solo para artistas. Yo no sé bailar ni cantar. Estoy alejado de todo lo que son los medios hace mucho tiempo. No hay ninguna posibilidad. Todo está bien (con Gisela Valcárcel) de vez cuando conversamos por WhatsApp, un saludo, es una relación súper cordial”.

Sobre el próximo matrimonio entre su ex pareja, Vanessa Terkes y George Forsyth señaló: “Le deseo todos los éxitos del mundo. George me parece un tipazo. Se logró con Vanessa. Creo que reúne todas las condiciones para ser un hombre muy feliz”.

Roberto se mostró feliz porque la selección peruana haya llegado a clasificar para el Mundial Rusia 2018, y confesó que le hubiera gustado ser parte del equipo.

“Feliz como todo el Perú con esta fiebre que envuelve al país. Ya llené mi álbum. Esperando que venga el Mundial... Ellos han logrado lo que durante mucho tiempo fue una lucha, y me incluyo. Las felicitaciones para todo”, expresó el ex deportista, quien espera que la selección pase la primera fase del Mundial.