Roberto Martínez y Pedro Moral salen en defensa de Vanessa Terkes

No la dejan sola. Tras los duros momentos que pasa Vanessa Terkes luego de denunciar a George Forsyth por violencia familiar, Pedro Moral y Roberto Martínez, ex parejas de la actriz, salieron en su defensa.

En conversación con el diario Trome, el empresario hizo público su apoyo a Terkes.

"Vanessa tiene mi apoyo, la adoro, es mi familia. No puedo hablar de una relación que no conozco, solamente lo deseo lo mejor a ella. Lo que puedo decir de ella solo son cosas lindas, es una mujer emprendedora, trabajadora, nunca ha necesitado de un hombre, eso me consta, es una excelente mujer", precisó.

Por su parte, Roberto Martínez, en declaraciones al medio citado, también respaldó a la actriz.

"Recién me he puesto al tanto de lo sucedió, únicamente conozco a George Forsyth de saludo, pero sí sé quién es Vane y lo único que puedo decir al respecto es que cuenta con todo mi apoyo, es una de las mejores personas que he conocido y espero, de todo corazón, que esto se solucione de la mejor manera para ambos", resaltó.