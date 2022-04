Roberto Martínez se refirió a los comentarios de Ethel Pozo, quien dijo que el exfutbolista no es de su simpatía porque le hizo sufrir a su madre Gisela Valcárcel tras su separación por una infidelidad de él. La exestrella de Universitario de Deportes habló con el programa ‘Amor y fuego’ y aseguró que tiene una buena relación con su exesposa.

Fue Rodrigo González quien le dijo al exjugador que le había sorprendido que Ethel, siendo cristiana, lo haya perdonado, pero que no olvida la relación que tuvo su madre. “Que ella no sería ni siquiera tu amiga”, dijo el conductor de televisión.

Tras la consulta, Martínez se mostró burlón y agradeció a Pozo haberlo perdonado. Sin embargo, continuó con sus comentarios sarcásticos y dijo que seguro no podía conciliar el sueño todas las noches.

“Agradezco a la divina providencia que me haya perdonado. Yo decía porque no estoy durmiendo bien estos años (risas). No, la verdad sí, mucho le he visto creo, ahí cuando he participado”, dijo entre risas.

Además, agregó que él siempre ha reconocido que su matrimonio con Gisela pudo ir mejor y que él es el responsable de su separación.

