Robert Redford se despide de la actuación

Tras dedicar más de 60 años al mundo de la actuación, el reconocido actor de Hollywood, Robert Redford anunció su retiro.

Así lo confirmó el actor de 81 años en una entrevista exclusiva para la revista Entertainment Weekly al señalar que la cinta 'The old man & the gun' será su última película.

“Nunca digas nunca, pero concluí que hasta aquí llegó en términos de actuación, y analizaré hacia la jubilación tras esto porque lo he estado haciendo desde que tengo 21 años”, expresó el ganador de dos premios Oscar, quien no descartó dirigir más películas.

“Pensé, ‘bueno, es suficiente’. ¿Y por qué no salir con algo que es positivo y muy optimista?”, dijo el actor, en referencia a la temática de la cinta que marcará su adiós de la actuación.

En la película 'The old man & the gun', Redford interpreta a un ladrón de bancos que fue atrapado 17 veces y se escapó otras 17. Se estrenará en setiembre en Estados Unidos y lo acompaña un gran elenco como Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits y Casey Affleck.