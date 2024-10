Robert Downey Jr. habla sobre Elon Musk: "No me convence"

Elon Musk y Robert Downey Jr. son dos de las figuras más conocidas en la sociedad. El magnate creador de Tesla y el actor detrás de "Iron Man" han influenciado, con sus grandes personalidades, el curso de la ciencia y el cine en la última década.

No es una coincidencia, entonces, que el personaje de "Tony Stark" haya sido inspirado por la figura de Musk para el cine.

Aunque el superhéroe habría existido por décadas, habiendo aparecido en los cómics de Marvel por primera vez en los años sesenta; para la gran pantalla, se adaptó bastantes de las características de Musk y de Donald Trump para modernizar el personaje para le nueva era. Según la revista Variety, los guionistas querían mostrar su genio como su audacia.

En una entrevista para el podcast estadounidense "On With Kara Swisher", Downey habló más acerca de Musk: "Solo he hablado con él unas pocas veces. Como un hombre blanco americano con una historia de recuperación, desearía que controlase su actitud, pero eso ya está fuera de mis manos. Esta idea que él mantiene, de que "todo estará bien porque nos iremos a vivir a Marte" no me convence. Pero bueno, también, ves todo los logros que ha conseguido, y entiendes el valor que él tiene".

MIRA: Lo que escribió Elon Musk en X tras intento de atentado a Trump causó tanta indignación que borró el mensaje

Musk es reconocido por ser el jefe ejecutivo de Telsa y dueño de la plataforma X (anteriormente Twitter). A pesar de ser reconocido por sus logros científicos, como figura pública es muy controversial, lo que ha llevado a que varias celebridades lo critiquen por su actitud.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO