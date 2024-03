El último domingo, en la ceremonia de los premios Oscar, el aclamado actor Robert Downey Jr. se alzó con la estatuilla al ‘Mejor Actor de Reparto’ por su brillante interpretación en ‘Oppenheimer’. El actor estadounidense, de 58 años, fue galardonado por su destacado papel en la película dirigida por Christopher Nolan, que aborda las complicaciones enfrentadas por el inventor de la bomba atómica.

Durante su emotivo discurso de aceptación, Downey expresó su agradecimiento a su “terrible infancia” y a la Academia, haciendo una referencia humorística que destacó su carisma ante el público. Además, compartió un revelador comentario sobre su necesidad personal de este papel, destacando la confianza que el director, Chris Nolan, depositó en él para llevar a cabo el personaje de Lewis Strauss, expresidente de la Comisión de Energía Atómica.

“Quiero agradecerle a mi terrible infancia y a la Academia. Quiero agradecer a mi esposa Susan, ella me encontró y me rescató y me trajo a la vida por eso estoy aquí”, expresó.

“Este es mi pequeño secreto: yo necesitaba este trabajo más de lo que él me necesitaba a mí. Chris lo sabía. Fue fantástico, y me presento aquí, ante ustedes, como un mejor hombre gracias a esto (...). Lo que hacemos es importante, y lo que decimos hacer es importante”, añadió.

La victoria de Downey en esta categoría tan disputada lo posiciona por encima de talentosos colegas como Robert De Niro, Ryan Gosling, Sterling K. Brown y Mark Ruffalo. Este premio llega tres décadas después de su primera nominación al Óscar por su papel en ‘Chaplin’ (1992), una película biográfica que lo consolidó como uno de los grandes nombres de su generación.

En ‘Oppenheimer’, Downey ofreció una actuación memorable y atípica, alejándose de sus roles tradicionales de personajes carismáticos y seductores para dar vida a un villano complejo y poderoso. Su talento y versatilidad han sido reconocidos una vez más por la industria cinematográfica, consolidando su lugar como uno de los actores más destacados de la actualidad.





