El cantante Robbie Williams se sincera y explica cómo le afecta la depresión severa que padece desde el año pasado.

“Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza, así que tengo que protegerme de eso. A veces esto me abruma y otras veces me sirve como herramienta para subir al escenario con más ganas. A veces siento que vivo feliz y eso es maravilloso. Pero la mayoría de las veces soy humano, tengo una experiencia humana, trato de lidiar con las pruebas y lo que sucede dentro mis oídos”, declaró al diario The Sun.

Williams afirmó que ha estado a punto de morir “muchas veces” y que teme por su vida. Le aterroriza que lo dejen solo porque probablemente sabotee su propia vida.

Además, Robbie dijo que le afectó la muerte de George Michael. “Ha sido una montaña rusa muy similar, sí. Y echo de menos a George Michael, me gustaría que estuviera aquí. 2016 fue un año terrible, todos los héroes de todos desaparecieron. Me di cuenta de que no soy inmortal”, sostuvo.

