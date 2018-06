Ringo Starr publicará nuevo libro de fotografías inéditas [FOTOS]

El reconocido exBeatle , Ringo Starr , anunció el lanzamiento de un nuevo libro de fotografías inéditas de su autoría, que se llamará ‘Another day in the life’ que incluirá historias personales y pensamientos del músico.

Ringo siempre se ha declarado “tan fotógrafo como músico” y, en conferencia de prensa, anunció la publicación de su nuevo libro antes de empezar su gira europea, que arranca en París, Francia.

‘Another day in the life’ será el tercer libro fotográfico del músico tras ‘Postcards from the boys’ (2003) y ‘Photograph’ (2013) . En esta producción, Ringo revelará fotografías de sus viajes por todo el mundo, desde Los Angeles a Tokio, y algunas aventuras junto a Paul McCartney . Asimismo, también se dará especial relevancia a los mejores momentos de su carrera como el Grammy honorífico en el 2014.

Actualmente, Ringo Starr se encuentra promocionando su disco de estudio número diecinueve, ‘Give me love’ , en una gira europea que incluirá Holanda, Finlandia, Dinamarca, República Checa, Israel, España Luxemburgo, Mónaco, Italia y EE.UU.