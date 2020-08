Rihanna celebra su cumpleaños número 28 este 20 de febrero. Nació en Saint Michael, Barbados (Estados Unidos), en el seno de una familia humilde y hoy es considerada como una las cantantes pop más importantes. Eso se debe a que los fanáticos se han encargado de posicionarla en los primeros lugares de los conteos musicales.

Las cifras hablan por sí solas. Según El mundo de España ha vendido más de 150 millones de copias en todo el mundo.

Esa popularidad le ha permitió ingresar a la lista de las celebridades más importantes del mundo, según la revista Forbes. Hasta el 2014, ocupó la casilla número 8.

A la par con la música, Rihanna lleva una carrera como actriz tanto de cine como de televisión. La primera película en la que apareció fue 'Bring It On: All or Nothing', en 2006.

En lo personal, cuenta con una fortuna acumulada de 160 millones de dólares. Dicha cifra fue proporcionada por Celebrity Net Worth, en donde aseguran que sus ingresos comenzaron a subir desde que publicó su primer disco en 2005, 'Music Of The Sun'.

Por otra parte, Rihanna aprovechó este 2016 para presentar en el Fashion Week New York su primera colección, 'Fenty Puma by Rihanna'. Su línea está compuestas por prendas urbanas con una fuerte inspiración japonesa y casi exclusivamente 'Black and White'.

Este año también vio la luz su octavo álbum, ‘ANTi’. Se publicó el 28 de enero y está compuesto por 13 canciones. Ha sido un éxito y se ubicó en el primer lugar dentro de varios conteos, entre ellos Billboard 200.