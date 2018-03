Rihanna arremete contra Snapchat: "Es repugnante"

Rihanna ha sido protagonista de un anuncio difundido a través de Snapchat en donde se pregunta a los usuarios si deciden darle una bofetada a la cantante o golpear a Chris Brown , su ex pareja sentimental. El juego se llama 'Would you rather' ('Preferirías', en inglés).



Ante esto, la intérprete de 'Diamonds' no se quedó callada y se pronunció: "Me encantaría llamarlo ignorancia, pero sé que no eres tan estúpido.

Este anuncio es repugnante y nunca debería haber aparecido en nuestro servicio", escribió en una de sus historias de Instagram.



'Riri' acusó a la empresa de burlarse de las víctimas de la violencia de género y pidió a los usuarios que le den de baja. "No se trata de mis sentimientos si no de todas esas mujeres, niños y hombres que en el pasado han sufrido malos tratos y, sobre todo, para quienes los sufren todavía".



If she tells me to delete snapchat I’ll do it @rihannapic.twitter.com/yUW1UOzNc2 — Nicollette Williams (@nicollettemw) 15 de marzo de 2018

En tanto, un portavoz de Snap Inc aseguró que la empresa está investigando de qué manera la publicidad pasó el control de aceptación de contenidos.

"El anuncio es muy desagradable y nunca debería haber aparecido en nuestra plataforma. Lamentamos el terrible error y trabajamos para que no vuelva a ocurrir", afirmaron.