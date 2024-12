Ricky Trevitazo y Luigi Carbajal ponen fin a su amistad tras más de 20 años.

La amistad de más de dos décadas entre los cantantes Ricky Trevitazo y Luigi Carbajal llegó a su fin, tanto en el ámbito laboral como personal.

La ruptura se hizo pública durante un emotivo momento en el programa El Gran Chef Famosos, donde Ricky se quebró en lágrimas al anunciar que ya no trabajaría junto a quien consideraba su "hermano".

Por su parte, Luigui dejó entrever que una tercera persona podría ser la responsable de la separación, apuntando aparentemente al productor musical Roly Ortiz, creador del grupo Skándalo.

Tras el anuncio, Todo se Filtra, programa conducido por Kurt Villavicencio, difundió un comunicado escueto de Ricky Trevitazo que confirmaba el quiebre definitivo:

"A la opinión pública informo mediante el presente, mi SEPARACIÓN PERSONAL Y LABORAL con el Sr. Luis Alberto Carbajal Lazo".

Roly Ortiz deja entrever que fin de relación habría sido por dinero

En respuesta, Roly Ortiz se presentó en vivo en el programa para negar categóricamente su implicación en el conflicto. Según Ortiz, los problemas surgieron tras un evento de Skándalo realizado en noviembre, donde Luigi Carbajal habría recibido un porcentaje mayor de las ganancias que el resto de los participantes.

“El problema fue que Luigi infló costos, y las ganancias no fueron lo que esperábamos. Él ganó más que todos juntos. Me engañó y tampoco le dijo la verdad a Ricky”, declaró Ortiz.

El productor detalló que hace unas semanas Ricky lo contactó para discutir lo ocurrido. “Hace 15 días, Ricky me llamó y me confesó que estaba decepcionado porque se dio cuenta de que lo habían engañado con el pago que recibió tras el evento. Hubo una discusión fuerte entre ellos, y desde entonces las cosas no volvieron a ser iguales”, narró Ortiz.

