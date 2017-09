Ricky Martin solicitó ayuda para Puerto Rico tras paso de huracán María

Tras los destrozos que ha causado el paso del huracán María por su natal Puerto Rico, el cantante Ricky Martin solicitó ayuda con una contundente imagen en su cuenta en Instagram.

"Mi isla en crisis. Leo esto y se me rompe la vida pero unidos trabajamos fuertemente para volver a estar de pie. #PuertoRico needs your help. For info go to Link in Bio", escribió el boricua junto a una imagen que muestra las siglas S.O.S.

De inmediato, la publicación recibió el apoyo de sus seguidores y en apenas tres horas registra más de 67 mil 'me gusta' y más de 1,500 comentarios.