Ricky Martin reveló cómo su hijo despertó su espíritu solidario con Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Ricky Martin confesó que lo que lo motivó a ayudar a los afectados por el huracán María fue uno de sus hijos: uno de sus gemelos de 9 años. Así lo manifestó en una entrevista con la revista HOLA! USA.

"Me deprimí cuando vi a mi islita tan frágil (...) Me metí en la ducha a llorar, era un llanto desgarrador. Y de la ducha me pude haber metido a la cama, y me pude haber quedado en la cama tres días. Pero me sequé y fui a mi norte, fui a mis hijos", dijo.

Cuando les explicó lo que había pasado uno de ellos se ofreció a abrir su alcancía: "Papi, pues yo quiero abrir mi piggy bank. Quiero entregarlo todo", dijo.

Entonces, el cantante dice que se sintió como un superhéroe. "Superman es un tonto al lado mío, porque mis nenes me dieron esa perspectiva (...) Ellos no saben lo que lograron en mí. A lo mejor se enterarán ahora, y lo leerán cuando sean grandes, y entenderán lo que hicieron por mí. Porque si ellos dieron su alcancía, yo tengo que dar la mía", aseguró.

Ricky Martin recaudó así millones de dólares para los damnificados, luego viajó a la zona de la tragedia y llevó personalmente la ayuda. De hecho, fue premiado con el primer Humanitarian of the Year y apareció en la portada de la revista en la edición de diciembre.