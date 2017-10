Ricky Martin se reencontró con su hermano desaparecido

El pasado 28 de setiembre, el cantante Ricky Martin anunció que en medio de los destrozos provocados por el Huracán María en Puerto Rico, su hermano menor, Eric, no se había comunicado con la familia y se encontraba desaparecido.

Tras varios días de su presunta desaparición, a través de una entrevista al portal ABC, el hermano menor del intérprete de ‘La vida loca’ confirmó que se encuentra a salvo y que ya se reencontró con su familia.

"Tras el huracán, las comunicaciones por celulares se interrumpieron y no había señal. No pude hablar con nadie. Seis días después, mi novia, Yanira Rodríguez, consiguió un poco de cobertura y entonces contacté con Ricky. Pero no es cierto eso de que haya estado desaparecido, simplemente fue un problema de la red. Ya pudimos vernos y abrazarnos. Estoy bien y a salvo", declaró Eric, hermano de Ricky Martin.

Según el portal ABC, Ricky Martin les compró pasajes a su hermano Eric y su papá a Miami, apenas pudo contactarse con ellos y se los llevó a vivir con él.

"Como ahora mismo no tengo trabajo, mi hermano nos compró a mí y a mi papá unos vuelos para Miami y por ahora, seguimos aquí a la espera de que el país se vaya recuperando", agregó en su mensaje.