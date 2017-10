Ricky Martin busca a su hermano desaparecido tras huracán María en Puerto Rico

Ricky Martin vive un drama tras el paso del huracán María en Puerto Rico. Hasta el momento, su hermano no ha dado rastros de vida pese a sus esfuerzos y los de su familia para encontrarlo.



"No he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que sufrir esta incertidumbre", sostuvo el músico boricua.



El famoso intérprete también hizo un llamado a todos sus compatriotas para que no pierdan la fe en el pronto hallazgo de sus familiares.

El potente ciclón ha devastado a la isla caribeña al punto que la ayuda humanitaria es insuficiente.

Incluso, y con cifras en la mano, el cantante ha demostrado que el presidente Donald Trump no está apoyando a Puerto Rico como la Casa Blanca lo hizo con Haití tras el paso del huracán Matthew.