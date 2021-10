Continúan las muestras de apoyo. Luego de conocerse sobre la separación de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba, Richard Acuña, presidente del club César Vallejo donde juega el futbolista peruano, se pronunció a favor del jugador de su plantel.

En entrevista con Wapa, el excongresista indicó que estarán enfocados en apoyar al ‘Gato’ Cuba y la situación personal que vive ahora no afectará su permanencia.

“Él es jugador de la institución, está entrenando. Creo que cuenta con todo el apoyo del club, creo que en estos momentos sigue trabajando sin ningún problema. Él ha ido a entrenar normal, su vínculo no sufrirá ningún riesgo”, declaró Acuña.

En esa línea, el dirigente anunció que “sus temas personales no tienen nada que ver con lo profesional. Si juega o no es un tema de ‘Chemo’ Del Solar, en lo deportivo yo no me meto”.

Richard Acuña también se pronunció sobre la advertencia que hizo Melissa Paredes a Rodrigo Cuba para tomar acciones legales contra el padre de su hija.

“En la vida personal no intervenimos, eso es un tema del deportista. Él tiene una relación contractual con nosotros, respetamos y creemos al 100 % de la capacidad que tiene. No nos compete las decisiones y acciones que él vaya a tomar”, resaltó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Aníbal Torres rinde cuentas sobre traslado de Montesinos