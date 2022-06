Ricardo Morán, mediante sus redes sociales, compartió un vídeo poco antes de asistir a la Marcha del Orgullo LGTBI+ que se desarrolla este sábado 25 de junio, en donde les informa a sus pequeños hijos sobre su asistencia a esta marcha para captar sus reacciones y compartirlas.

Al consultarle a sus pequeños hijos si les gustaba el vestuario con el que iba a asistir al evento, su pequeña hija le hizo una pregunta: “¿Para qué marcharás?”.

El conductor de TV respondió rápidamente: “Para que ustedes no tengan que marchar”. La menor lanzó otra interrogante inmediatamente: “¿Por qué?”.

“Porque hay gente que no quiere que vivamos nuestra vida como debemos vivirla y voy a luchar contra ellos”, respondió Morán.

Al preguntar si esto les parecía una buena idea, ambos respondieron afirmativamente, incluso, su hija le preguntó si podía acompañarlo. “Es una marcha larga, pero a la próxima me acompañas”, le dijo su padre.

Eddie Fleischman arremete contra Ricardo Morán por su concepto de la palabra ‘mamá’

Gran polémica sigue causando las declaraciones de Ricardo Morán, quien dijo que la palabra “mamá” es una imposición social. Además de Gisela Valcárcel, Eddie Fleischman también criticó al jurado de “Yo Soy” por minimizar el rol de las madres.

El conductor de Willax Deportes utilizó su cuenta de Twitter para rechazar que se pretenda minimizar el rol de las madres en los niños, en clara referencia al polémico concepto de Morán.

“Vender el cuento de que si no se habla de ella no se entiende de su existencia es una perversión. Hay que tener un desorden neuronal para pensar así. El ser humano busca instintivamente a la madre desde que nace”, disparó Eddie Fleischman este domingo 19 de junio.

Gisela Valcárcel critica a Ricardo Morán

La ‘Señito’ también cuestionó las declaraciones del compañero de Katia Palma y Maricarmen Marín al defender la maternidad.

“Tener mamá es natural, venimos por una mamá. sea que la conozcas o no. Siempre tu corazón buscará a tu madre. No es algo que se enseña, solo se trata de algo que se siente. Las cosas pueden y deben cambiar, pero no me digas que si no veo a mi mamá, no pensaré en eso”, escribió Gisela Valcárcel en Twitter.

¿Qué dijo Ricardo Morán?

El conductor de Latina desató una ola de críticas al minimizar el papel de las madres en los niños, esto tras responderle a un usuario que le preguntó qué le decía a sus hijos cuando le mencionan la palabra “mamá”.

“A estas alturas me doy cuenta de que es una especie de imposición que le hacemos a los niños. Si nunca nadie les habla de una mamá, nunca preguntan por ella”, respondió Ricardo Morán.

