El productor peruano, Ricardo Morán se animó a contar detalles sobre su vida personal y profesional en el programa ‘La Banca’ conducido por Jesús Alzamora. Donde reveló que hubo una etapa de su vida en la que el trabajo lo abrumó al punto de llevarlo a una crisis de ansiedad.

Todo esto lo contó a raíz de que Jesús Alzamora le preguntó cómo maneja ser una especie de ícono que lleva la representación de una causa y que no lo sature o no sea un golpe en el ego.

“Lo he contado en mi canal ‘Sentido común’ no lo manejo bien, he pisado el palito más de una vez incorrectamente, me he peleado por huevadas, por cosas en las que no debí meterme ni pelearme y tengo más de dos años y medio llevando tratamiento psiquiátrico. Y ese tratamiento tiene sus altibajos, pero te ayuda a sobrellevarlo”, manifestó Ricardo Morán.

“El año pasado en diciembre, hubo un día en que el RENIEC me emitió una resolución negativa con respecto a mis hijos, me pasé una noche editando el podcast, cosa que ya no hago porque encontré un flujo de trabajo mejor. Tenía sobrecarga de trabajo en ‘Yo soy’ porque grabábamos doble episodio diario. Había tomado la inteligente idea porque soy Superman y me creo super inteligente y es mentira, soy un burro como otro cualquiera, que cuatro meses había dejado (de tomar) mis antidepresivos porque pensé que estaba bien”, contó el productor.

Sin embargo, a causa de dejar su tratamiento y por las múltiples responsabilidades de trabajo que tenía sufrió un ataque de ansiedad. “Llegué (a la oficina) vi la mesa, la silla, vinieron a preguntarme tres o cuatro cosas... y me puse a llorar”, reveló.

Por eso, decidió dar un paso al costado y retirarse del programa de imitación ‘Yo soy’. Aseguró que no ha pisado el canal desde el 15 de diciembre del año pasado. “Tomé la decisión como acto de emergencia”.

Negó que haya elegido a Tony Succar y Mauri Stern como nuevos miembros del jurado de forma estratégica pasa salir del programa. Aclaró que ahora solo maneja la parte financiera del reality. Sin embargo, mantiene una comunicación fluida con la producción y con los miembros del jurado.

¿Volverá a la televisión?

Ricardo Morán recordó que ‘Yo soy’ se grabó por muchos años de lunes a domingos, dos episodios del vivo diarios, más casting en diversas provincias lo que calificó como una etapa muy dura de trabajo.

“Hay un momento particular en mi vida, donde no era papá, donde yo hacía ‘La banda’ en el estudio monitor en la mañana. A mediodía ensayaba ’12 hombres en pugna’ para el teatro La Plaza en el colegio Raimondi, en la tarde grababa las audiciones a ciegas de ‘La voz’ en Barranco y en la noche llegaba hacer el vivo de ‘Yo soy’ en el canal y los sábados y domingos grababa ‘Experimentores’. Hice eso durante un año”, señaló.

“Si me preguntan si volvería a la televisión, creo que volvería con lo que siento que he ganado con el medio digital... El rol que cumplía antes, no es un rol que me gustaría cumplí ya... Volvería si pudiera encontrar el espacio que tengo en el podcast. Ese espacio de conversación con o sin invitados”, reflexionó.

