El productor peruano, Ricardo Morán, habló sobre la alegría que siente tras la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar al Reniec inscribir a sus hijos. El fallo también ordena que se les reconozca la nacionalidad peruana a los dos pequeños.

En medio de su felicidad, Perú21 le consultó al conductor de televisión sobre si tiene o no deseos de volver a ser padre en el futuro.

“Por ahorita no. No quiere decir que no tenga ganas de tener más hijos . Estoy a punto de cumplir 50, pero quisiera que estos hipotéticos hijos tuvieran el mismo tiempo y la misma dedicación que han tenido de mí Catalina y Emiliano y no sé si pueda”, respondió Morán.

Además, reflexionó sobre la labor que desempeñan los padres y brinda un consejo a los que piensan en traer hijos al mundo:

“Invito a todas las personas que están considerando ser padres a que lo piensen bien, porque es una responsabilidad muy grande y los hijos más felices son los deseados. Se debe tener los hijos que uno puede amar, criar y mantener y creo que por ahora, dos para mí es el número mágico” , comentó.

